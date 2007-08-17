Яценюк наслідує Гриценка

Відсьогодні міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, як кандидат у народні депутати, перебуватиме в неоплачуваній відпустці на період передвиборної агітації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У повідомленні зазначається, що таке рішення прийнято у відповідності до статті 73 Закону України „Про вибори народних депутатів України”.

Водночас з метою забезпечення успішної реалізації зовнішньополітичного курсу держави А.ЯЦЕНЮК перериватиме свою відпустку для участі в попередньо запланованих заходах, що жодним чином не пов’язані з виборчим процесом. Це, зокрема, Нарада керівників закордонних дипломатичних установ України, підготовка та проведення Саміту Україна-ЄС, участь в 62-й сесії Генеральної асамблеї ООН, засідання Кабінету Міністрів, а також інші офіційні заходи, участь А.ЯЦЕНЮКА в яких відбуватиметься на доручення Президента чи прем’єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, А.ЯЦЕНЮК входить до першої п’ятірки кандидатів у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Сьогодні, 17 серпня, у Києві перша п’ятірка кандидатів НУ-НС розпочинає всеукраїнський агітаційний тур блоку під гаслом «Для людей, а не для політиків».

Нагадаємо, що 16 серпня міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що з дозволу Президента Віктора ЮЩЕНКА для ГРИЦЕНКА встановлено наступний графік відпустки – щотижня три робочі дні (вівторок, середа та четвер) він виконуватиме обов’язки міністра оборони і забезпечуватиме виконання поставлених завдань, а в понеділок, п’ятницю, суботу та неділю кожного тижня, згідно із законом про вибори, перебуватиме у неоплачуваній відпустці і братиме участь у роботі передвиборчого штабу і безпосередню участь у виборчій кампанії та проведенні агітації.