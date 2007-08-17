Шуфрич назвав Луценка глухарем

Нестор Шуфрич з великим задоволенням відзначив реєстрацію Юрія Луценка першим номером блоку «НУ-НС», і пояснив, чому назвав його глухарем: «Глухар - це птах, який на токовищі, тобто коли він намагається показати який він розумний і красивий, нічого навколо не бачить і не чує, і в принципі у цей момент, для того, щоб цього птаха збити, не треба навіть зброї».

У нічному ефірі телеканалу «ЕРА» з 16 на 17 серпня Нестор Шуфрич передав привіт Юрієві Луценку і запропонував йому чесно вийти на дебати, тому що протягом 44 днів, що залишилися до виборів, лідерові «Народної самооборони» все одно не вдасться ховатися.

From-ua