Яценюк про бар'єр, сейм, фальшування і "великих політиків"

Лідер партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк вважає правильним підвищення прохідного бар`єру до парламенту до 5%.

В інтерв’ю 5 каналу він навів приклад Польщі, в якої колись прохідний бар`єр до Сейму був 1%, потім 2%, 3%, а зараз 5%.

"Знаєте, чому? Я спілкувався з усім вищим керівництвом Польщі. Вони мені сказали: "А ти взагалі знаєш, що таке Сейм, в якому 30 партій? 90% з яких прийшли з однією метою – зайти в уряд чи шантажувати уряд, щоб отримати гроші, щоб відбити ті кошти, які вони внесли на свою виборчу кампанію", - розповів Яценюк.

Він зазначив, що всі сходяться на тому, що новий закон про вибори – "це чудовий закон, там прописано так, що фальшувати неможливо".

"І ми розуміємо, що фальшувати вони будуть тільки одним чином - скупка голосів і скупка виборців, і скупка комісій. Це в законі не пропишеш, це заборонено Кримінальним кодексом, але це буде робити Партія регіонів", - додав політик.

"А що стосується критики, то вона була проста – "я великий політик, я хочу, щоб прохідний бар`єр був 0,1%, ще друга хочу завести, і друга друга, який заплатить за те, що ми зайдемо в парламент. От ми зайдемо в парламент, і в парламенті буде 30-50 фракцій, і кожен буде доїти країну", - наводить його слова Українська правда.