Люди Луценка радять Шуфричу ловити крокодила і качати м`язи

Прес-служба «Народної самооборони» вітає завзяття, з яким міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич відробляє своє місце в списку Партії регіонів.

Про це йдеться у заяві прес-служби, якою "Народна самооборона" відреагувала на виступ Шуфричав ефірі телеканалу "Ера": "Цієї активності явно не вистачало міністру під час фосфорної аварії, розрулювати яку він прибув із Лондона із значним запізненням.

Особливо тішить прагнення Нестора Івановича потрапити на телевізійні дебати з лідерами Блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Нам зрозумілі душевні пориви п’ятого номера списку Партії регіонів, а в недалекому минулому – одного із збанкрутілих лідерів об’єднаних соціал–демократів. Підручники з виборчих технологій завжди радять політичним аутсайдерам частіше згадувати в пресі імена рейтингових політиків, щоб підвищити власний рейтинг.

Однак у лідерів блоку НУНС є значно важливіші справи – протягом наступних тижнів вони перебуватимуть у виборчому турі і не збираються проміняти спілкування з громадянами на поліпшення персонального рейтингу Нестора Івановича.

Залишається порадити «рятівнику» Нестору Івановичу не торгувати обличчям, а зайнятися нагальними справами. Наприклад, використати відпустку за прикладом Віктора Януковича – на покращення здоров’я, підірваного два роки тому струсом мозку. Не завадило б нашому герою заспокоїти нерви стрільбою з лука та «підкачати» м’язи, щоб не лякати журналістів голим торсом, як це було три роки тому в ЦВК, або під час «захисту» нині засудженого екс-губернатора Різака.

А ще краще - згадати про свої безпосередні обов’язки – рятувати людей на воді, гасити пожежі та ловити крокодила, який вже тривалий час знущається з керівних здібностей Шуфрича".