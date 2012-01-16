Кармазін каже, що запропонований Януковичем КПК загрожує хаосом

Народний депутат з фракції «Наша Україна - Народна самооборона», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН вважає, що набуття чинності запропонованого Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Кримінально-процесуального кодексу призведе до хаосу у судочинстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КАРМАЗІН заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Чого чекати від кодексу? На превеликий жаль, у мене на думку приходить одне слово - хаос… Ми всі очікували, що цей Кримінально-процесуальний кодекс вирішить всі потреби відразу: і демократизацію, і спрощення процесу, і якось вплине на стан наших політичних в’язнів - Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА й інших. Ніяк він на їх становище не вплине», - вважає Ю.КАРМАЗІН.

За його словами, вивчивши та проаналізувавши більшу частину проекту КПК, можна сказати, що загальні його положення дуже гарні, водночас про статті таке сказати не можна.

Зокрема, Ю.КАРМАЗІН зазначив, що у запропонованому Президентом КПК не передбачено зміну системи досудового слідства, практично не впроваджується, «як того хотілося б і як це є в цивілізованих країнах», інститут суду присяжних, не прописано, на який термін обирається слідчий-суддя, яким чином він звільняється тощо.

Разом з тим, відповідаючи на запитання, коли Верховна Рада ухвалить новий КПК, Ю.КАРМАЗІН сказав: «По змаху руки ЧЕЧЕТОВА, я абсолютно не сумніваюсь, що буде прийнятий кодекс, підписаний Президентом, але думаю, що за чинності цієї ради цей законопроект не вступить в силу і навіть за чинності цього Президента не вступить – він буде розтягнутий у часі».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня радник Президента Андрій ПОРТНОВ повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ направив до Верховної Ради проект Кримінально-процесуального кодексу.

Він нагадав, що підготувати такий проект було міжнародним зобов’язанням України, яке вона взяла ще у 1995 році. За словами радника Президента, проект нового КПК пройшов дві міжнародні експертизи. Він додав, що В.ЯНУКОВИЧ спрямував цей проект до парламенту як першочерговий.

Проект містить низку новацій, які, на думку Адміністрації Президента, мають поліпшити кримінальний процес в Україні. Серед них А.ПОРТНОВ назвав запровадження нового для України запобіжного заходу - «домашній арешт».

Також, за словами А.ПОРТНОВА, згідно з проектом, термін тримання під вартою під час слідства буде обмежено до 6 місяців для людей, які звинувачуються у нетяжких злочинах, і до 12 місяців – для звинувачених у тяжких злочинах.

В Адміністрації Президента розраховують, що проект Верховна Рада ухвалить у першому читанні на початку лютого, у другому читанні – наприкінці лютого, а на початку березня документ надійде на підпис Президенту. Кодекс має набути чинності через шість місяців після його ухвалення.