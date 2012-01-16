Суслов більше не керуватиме БЮТівською «молодіжкою»

Народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина” Євгеній СУСЛОВ склав повноваження лідера громадської організації “Батьківщина молода”.

Як повідомляється на сайті організації, це сталося сьогодні під час засідання правління ВМГО «Батьківщина молода».

Своє рішення Є.СУСЛОВ пояснив тим, що нещодавно увійшов до політради Української соціал-демократичній партії і не бачить для себе можливим і моральним очолювати молодіжну організацію іншої партії. “За роки побудови організації мною та моєю командою виховано цілу плеяду яскравих, патріотичних, принципових молодіжних лідерів, тож саме тепер, коли вся українська політика, вся Україна перебувають у пошуку якісно нових політиків, моє рішення може слугувати хорошим шансом для появи на політичному Олімпі нових імен, котрі докладуть усіх зусиль для повалення існуючого злочинного режиму і розвитку нашої держави", - сказав він.

Є.СУСЛОВ також запевнив, що й надалі залишатиметься членом «Батьківщини молодої» та всіляко допомагатиме розвитку організації.

У роботі правління також взяв участь перший заступник голови ВО «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, який подякував Є.СУСЛОВУ за його роботу на посаді голови БЮТівської «молодіжки».

Своїм рішенням правління призначило позачергову всеукраїнську конференцію організації, яка обере нового голову. До рішення конференції повноваження голови виконуватиме перший заступник голови ВМГО «Батьківщина молода» Олег КУЯКОВСЬКИЙ. Учасники зібрання обговорили можливість винесення на конференцію питання про присвоєння Є.СУСЛОВУ звання почесного голови організації та визначило делегатів від організації на саміт YEPP, який відбудеться в лютому в Будапешті.