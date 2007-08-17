Перша п`ятірка списку Партії зелених

Партія зелених України прийняла рішення про самостійну участь своєї політичної сили у позачергових виборах до Верховної Ради України 30 вересня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на XVI (позачерговому) з’їзді партії.

ПЗУ затвердила передвиборчу програму партії, а також список своїх кандидатів у народні депутати України.

Зокрема, до першої п’ятірки списку кандидатів у народні депутати України від Партії зелених увійшли голова партії Володимир КОСТЕРІН, голова Київської міської організації Партії зелених України Тетяна КОНДРАТЮК, правозахисник, лікар-психіатр Семен ГЛУЗМАН, громадський діяч Юрій ЩЕРБАК та журналіст Дмитро ТУЗОВ.

Колишній голова Партії зелених України Віталії КОНОНОВ посів у списку кандидатів у народні депутати від цієї політичної сили сьоме місце.

За словами голови ПЗУ В.КОСТЕРІНА, ідеологічна позиція Партії зелених не суперечить позиціям інших політичних сил, проте партія прагне нагадати виборцям про ті приоритетні питання, від яких “політична еліта” відволікає виборців питаннями другорядними.

“Стабільність та справедливість – ніщо, якщо не буде екологічної безпеки. Тому для нас це є пріоритетом, є основною метою, основною мотивацією до того, аби вийти на цю кампанію і на цих виборах донести до людей ті цінності, про які ми говоримо», - сказав В. КОСТЕРІН.