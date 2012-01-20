Члена "Свободи" звинувачують у побитті бійців “Беркуту”

Журналіста газети Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Едуарда ІГОЛЬНІКОВА звинувачують у побитті “беркутівців” під час акцій протесту в листопаді минулого року під Верховною Радою, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”.

18 січня Е.ІГОЛЬНІКОВА викликали на допит до Печерського райвідділу міліції як обвинувачуваного у побитті працівників спецпідрозділу «Беркут» у сутичках під Верховною Радою 3 листопада 2011 року. Йому інкримінують ст. 297 Кримінального кодексу (хуліганство), яка передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

У ВО “Свобода” нагадали, що 3 листопада під час акції біля Верховної Ради було затримано журналіста, керівника прес-служби Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Кирила БАБЕНЦОВА та журналіста газети ВО «Свобода» Е.ІГОЛЬНІКОВА. Затриманих звинуватили у порушенні правопорядку і протримали у відділенні міліції декілька годин, після чого відбувся суд. За звинуваченням в адміністративному правопорушенні їх було визнано невинними.

Також через події того дня було порушено кримінальну справу за фактом побиття працівників спецпідрозділу «Беркут», у якій К.БАБЕНЦОВ та Е.ІГОЛЬНІКОВ проходили як свідки.

Однак вчора Е.ІГОЛЬНІКОВУ зателефонувала особа, яка представилася «старшим слідчим Печерського відділку міліції Миколою САМОЙЛЕНКОМ». Він викликав свободівця на допит вже як обвинувачуваного, а не свідка. Хоча письмового виклику до міліції Е.ІГОЛЬНІКОВ не отримував, слідчий заявив, що в разі неявки його до відділку буде вжито примусових заходів, аби доправити його на допит, йдеться у повідомленні.