Тюремники вважають, що Луценко «косить»

У Державній пенітенціарній службі України зазначають, що в екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА немає медичних протипоказань щодо його участі у судових засіданнях.

Як ідеться у повідомленні на сайті пенітенціарної служби, сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО відмовився від участі у судовому засіданні, про що працівниками Київського СІЗО було складено відповідний акт.

У повідомленні також зазначається: “Водночас, згідно висновків медперсоналу Київського СІЗО, стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА наразі є задовільним, медичних протипоказань щодо його участі у судових засіданнях не має”.