Тюремники вважають, що Луценко «косить»
12:28, 20 січня 2012Політика
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Склали акт про відмову йти на суд
У Державній пенітенціарній службі України зазначають, що в екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА немає медичних протипоказань щодо його участі у судових засіданнях.
Як ідеться у повідомленні на сайті пенітенціарної служби, сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО відмовився від участі у судовому засіданні, про що працівниками Київського СІЗО було складено відповідний акт.
У повідомленні також зазначається: “Водночас, згідно висновків медперсоналу Київського СІЗО, стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА наразі є задовільним, медичних протипоказань щодо його участі у судових засіданнях не має”.
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