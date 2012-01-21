«Спільна справа» намагатиметься розколоти Партію регіонів

Громадський рух "Спільна справа" буде намагатися розколоти партію влади та її сателітів, але буде контролювати і дію опозиції.Як інформує Gazeta.ua, про це на зборах організації повідомив її лідер Олександр Данилюк.

"Ми розраховували, що буде гризня між самими "регіоналами". Проте, на превеликий жаль, поки такі випадки поодинокі. Сподіваємось, що ближче до виборів такі конфлікти будуть загострюватися. Нами вже виявлений конфлікт між регіоналами Горбалем та Луцьким по Солом'янському району міста Києва, де вони обидва планували балотуватися. Ми будемо робити все можливе, щоб цей конфлікт ще ближче поглиблювався. Ми повинні "колоти" не опозиціонерів, як пропонують деякі колеги, а "колоти" тих, хто представляє владу", - сказав він.

Також Данилюк зазначив, що всі дії опозиційних кандидатів також будуть детально досліджуватися.

"Ми не будемо замовчувати факти порушень з боку опозиційних кандидатів. Це виключається. Якщо підкуп — це злочин, то злочин для всіх", - наголосив правозахисник.