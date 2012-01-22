Янукович про ЄС, Тимошенко, футбол, адресні доплати та сильну державу

Політика модернізації та ідея сучасної розвиненої держави об’єднають усіх громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, таке переконання Віктор ЯНУКОВИЧ висловив на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України, що відбувається у Національному палаці «Україна» в Києві.

«Тільки так Україна зможе ствердитись як сильна та амбітна держава в сучасному глобалізованому і складному світі», - наголосив глава держави.

Президент висловив упевненість, що громадяни вміють перемагати та готові до роботи з розбудови сильної держави.

«Я чітко усвідомлюю цю мету. Я знаю, як її досягти. Я буду діяти рішуче і послідовно. У мене достатньо політичної волі, аби поступово втілити в життя нашу споконвічну мрію – розбудови сильної незалежної України», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що вірить в соборну справедливу і незалежну Україну, в якій свобода людини, її громадянські права є найвищою цінністю.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагатиме від уряду першочергової уваги до забезпечення соціальних і економічних прав громадян нашої держави.

«Завдання всієї української влади - щоб у 2012 році кожен українець відчув ефективність та результативність наших дій… Необхідно підвищувати виплати малозабезпеченим», - сказав глава держави.

Він підкреслив, що адресні доплати отримають цього року вчителі, лікарі, працівники культури, пенсіонери, малозахищені верстви населення.

«Переконаний, що без твердих гарантій соціального захисту наших громадян жодні модернізаційні проекти не досягнуть успіху», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент висловив переконання, що ефективні і продумані соціальні реформи, без надмірного бюрократичного запалу і «кавалерійських наскоків» є однією з головних цілей державної політики.

«Надійне забезпечення захисту соціальних прав громадян України сприятиме посиленню добробуту, впровадженню нових стандартів якості життя українців», - зазначив глава держави.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що винні в укладенні «кабальних газових угод» мають нести відповідальність перед українським народом.

«…Україна стала заручницею кабальних газових угод, підписаних у 2009 році, за рахунок яких країна несе величезні мільярдні збитки. …Без перебільшення скажу, що ці угоди, ці борги стали реальною загрозою національній безпеці України. І ті, хто незалежно від посад підштовхував Україну до прірви, мають нести відповідальність перед українським народом», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«Саме рівність усіх перед законом, невідворотність покарання за його порушення є ознаками правової держави», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і Європейський Союз цього року підпишуть угоду про асоціацію.

«Цього року ми укладемо угоду про вільну торгівлю й угоду про асоціацію з ЄС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, Україна продовжить роботу із запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

Президент України додав, що Україна й надалі продовжуватиме політику національного прагматизму у відносинах зі своїми стратегічними партнерами: Росією, США, Китаєм.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений в успішному проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу влітку цього року.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що 2012 рік. – це рік Європи в Україні.

«Ми приймемо і, я впевнений - успішно, з усією традиційною українською гостинністю чемпіонат Європи з футболу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, робота над підготовкою до чемпіонату вже практично завершується.

«Побудовано стадіони, дороги, готелі, аеропорти. Європа та світ по-новому побачать і зрозуміють Україну», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.