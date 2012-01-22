Тягнибок про мову, землю, імпічмент і план порятунку

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК вважає першочерговим завданням повернути віру людей, відкрито оголосивши План порятунку України.

Про це він заявив під час відзначення Дня Соборності та Свободи за участю опозиційних сил.

«Незважаючи на різні ідеології та програми, об’єднані опозиційні сили мусять виробити такий план. Без нього будь-яке об’єднання в очах суспільства буде виглядати пустопорожніми деклараціями та круговою порукою політиків заради отримання депутатських мандатів. Єднати мають гордість, спільні здобутки, а не поділ місць у парламенті», - наголосив О.ТЯГНИБОК.

На його думку, має відбутися «не зміна облич при владі – а системні заходи з повалення режиму ЯНУКОВИЧА, припинення грабунку України і недопущення реваншу».

Лідер ВО «Свобода» повідомив про намір пропонувати новому парламенту ухвалити закон про імпічмент президента.

За його словами, вже зараз учасники Комітету опору диктатурі мають узгодити свої перші кроки після обрання до нового парламенту.

«В першу чергу, має бути ухвалено закон про імпічмент президента. Хто сказав, що ми маємо терпіти до 2015 року, щоб позбутися бандитської влади?», - сказав О.ТЯГНИБОК.

Також серед першочергових кроків у новій Верховній Раді він назвав «відставку уряду АЗАРОВА і ТІГІПКА в повному складі» та ухвалення законів про заборону торгівлі землями сільськогосподарського призначення і про заборону приватизації стратегічних підприємств.

Ще однією першочерговою ініціативою в новому парламенті О.ТЯГНИБОК назвав зміни до Податкового кодексу, а також закон про захист української мови.

«Державні службовці повинні перед призначенням на посаду складати іспит на знання української мови. Скільки ми будемо терпіти знущання від АЗАРОВА?», - наголосив О.ТЯГНИБОК

Тому перемогу опозиційних сил на виборах лідер ВО «Свобода» вважає «не самоціллю, а лише необхідним інструментом».

«У масштабному протистоянні узурпаторів влади та народу вирішальну роль має відіграти не тільки масовість, а якість опору. Прийшов час зробити докорінні зміни в політичній, соціальній та економічній системі», - вважає він.