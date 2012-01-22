Януковичу сподобалося святкувати День Соборності та Свободи водночас

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з учасниками урочистого зібрання з нагоди Дня Соборності та Свободи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на зустрічі були присутні попередні президенти України - Леонід КРАВЧУК, Леонід КУЧМА і Віктор ЮЩЕНКО.

У розмові взяли участь глави всіх релігійних конфесій України, відомі громадські, політичні та культурні діячі.

Святкова зустріч відбулася після завершення концертної програми в Національному палаці мистецтв "Україна" і тривала близько двох годин.

Звертаючись до присутніх, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що їхня підтримка ініціативи щодо проведення в Україні Дня Соборності та Свободи започатковує добру традицію святкування, яка відіграватиме велику роль в об’єднанні Українського народу.

«Святкова зустріч, яка відбулася в теплій і невимушеній атмосфері, була відвертою, щирою та конструктивною», - наголосили у прес-службі.