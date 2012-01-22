Кличко: як ніхто інший знаю, що перемоги без боротьби не буває

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО вважає, що українці мають відстоювати демократичні цінності, які влада сьогодні пробує знищити.

На цьому він наголосив, виступаючи 22 січня перед учасниками багатотисячного мітингу на Софійській площі, повідомляє прес-служба партії.

«І Юрій ЛУЦЕНКО, і Юлія ТИМОШЕНКО повинні брати участь у наступних виборах до парламенту. Як ніхто інший я знаю, що без боротьби перемоги не буває. Й лише разом ми зможемо перемогти. Бо ми віримо в свої сили, віримо в Україну», – підкреслив лідер «УДАРу».

Політик зазначив, що сьогодні як ніколи потрібне об’єднання опозиційних сил. «Саме тому партія «УДАР» першою запропонувала Угоду про співпрацю, в якій закликала інших опозиціонерів згуртуватися не навколо декларацій, а навколо прозорих принципів та виробити чіткі механізми для спільної роботи», - наголосив В.КЛИЧКО.

За його словами, партія «УДАР» не приєдналася до Комітету опору диктатурі, але розуміє важливість об’єднання опозиції. Тому він із застереженнями підписав запропоновану йому Угоду про спільні дії об’єднаної опозиції.

«Ми переконані, що опозиційним партіям сьогодні потрібно провести публічну дискусію навколо змісту цього документу. Зокрема, щодо недоцільності застосування квотного принципу, щодо механізмів визначення та висунення єдиного кандидата, відкритих списків тощо. В цій Угоді слід закласти конкретні механізми для подальшої роботи», – зазначив В.КЛИЧКО, додавши, що «УДАР» прагне, аби цей документ був «дійсно змістовним, а не декларативним».

«Кандидатів від опозиційних сил на наступних виборах до Верховної Ради мають визначати не партійні вожді, а самі виборці. Сьогодні потрібно, аби опозиція була сильною та єдиною. І самі люди повинні вирішувати, хто буде їхнім достойним представником у майбутньому парламенті», – заявив В.КЛИЧКО.