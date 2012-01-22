У Донецьку мітинг був на межі зриву через чорно-червоний прапор

Сьогодні в центрі Донецька біля пам'ятника Тарасу Шевченку представники опозиційних партій провели мітинг, присвячений Дню Соборності і Свободи України.

Як передає кореспондент УНІАН, в мітингу взяли участь понад 150 осіб, у багатьох з них в руках окрім національних прапорів України були прапори політичних партій «Громадянська позиція», «УДАР», «Свобода», «Батьківщина», «Народний Рух України», «Наша Україна», БЮТ.

Мітингувальники також прийшли з портретом Юлії ТИМОШЕНКО і широким транспарантом, виконаному у вигляді державного прапора України, на якому було написано: «Не будь байдужим! Сьогодні ТИМОШЕНКО – завтра ти!».

Серед політичної символіки був присутній також великий чорно-червоний прапор, через який святковий мітинг опинився на межі зриву.

Від п'яти до семи чоловіків, серед яких були і двоє п'яних, назвали себе представниками Донецької громадської організації «Ніхто окрім нас» і зажадали прибрати чорно-червоний, за їхніми словами, «фашистський прапор, який прийнятний в тих частинах України, де прислужували фашистам».

Ці люди поводилися досить агресивно, але заклик учасників мітингу втрутитися в ситуацію присутніх правоохоронців, запобіг можливій бійці. Міліціонери відреагували і м'яко відтіснили агресивних чоловіків.

Мітингувальники розцінили ці нападки на прапор як провокацію.

«Це прапор Конгресу українських націоналістів, він легітимний, зареєстрований в Міністерстві юстиції України, - пояснила присутнім голова Донецької облорганізації партії КУН Марія ОЛІЙНИК, - Це прапор, з яким не одне покоління патріотів України боролося з різними окупантами своєї держави, і за нього гинули мільйони тих, завдяки яким ми сьогодні маємо незалежну Україну».

У своїх виступах учасники мітингу наголосили на значущості свята Дня Соборності і Свободи України і закликали всіх до єдності «в боротьбі за процвітання України».

Заступник голови Донецької облорганізації «Батькивщина» Антон ДУТЧЕНКО заявив, що «сьогоднішнє свято – символ єдності нашої нації і нашої країни».

«Для нас, донетчан, також, як і для жителів Західної України, це великий символ того, що сьогодні через сотні років нам випав унікальний шанс, даний долею, мати свою країну і облаштовувати її, не чекаючи ніяких подачок від московської, або польською, або австро-угорської корони», - зазначив А.ДУТЧЕНКО.

Він засудив дії нинішньої «антинародної влади» і закликав всіх «підніматися, виходити і вставати до лав активних борців за ту Україну, яку ми всі хочемо бачити».

«Сьогодні Юлія ТИМОШЕНКО за гратами, а завтра там може опинитися кожен з нас і сидіти, поки хтось нас не звільнить. Закликаю вас до боротьби і закликаю вас бути українцями і пам'ятати, що Україна – це ми», - сказав А.ДУТЧЕНКО.

Його підтримав представник Донецької облорганізації партії «УДАР» Руслан БОЙКО, який заявив, що, «те, що відбувається сьогодні в Донецьку і в Україні в цілому – це не допустимо. міліція замість того, щоб ловити злочинців, ловить мирних і вільних громадян, перешкоджає їх вільному пересуванню».

«Друзі, наша сила в єдності, не потрібно ділити Україну на лівий і правий берег, ми одна ціла єдина Україна, і якщо ми це розумітимемо, нас ставатиме все більше і більше, і влада з цим рахуватиметься. Якщо сьогодні влада нам перешкоджає, це говорить виключно про те, що нас бояться, а якщо нас бояться, значить, ми сильні», - сказав Р.БОЙКО.

Керівник обласної організації партії «Громадянська позиція» Олександр ГЕВЕЛЄВ, виступаючи на мітингу, закликав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «відзвітувати за ту роботу, яку він проробив, – не поліпшив життя вже сьогодні, не збільшив пенсії на 20% від прожиткового мінімуму, не звільнив підприємців на 5 років від податкового гніту і т. п.».

«Пан ЯНУКОВИЧ, якщо ти мене зараз чуєш, то приїжджай до Донецька, виступи перед людьми і розкажи, де ці твої досягнення», - попросив А. ГЕВЕЛЄВ.

Мітинг, який тривав протягом години, закінчився масовим виконання Гімну України.