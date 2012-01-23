Безсмертний: учасники мітингу чомусь не вимагали звільнити Тимошенко

Опозиційні сили на мітингу на Софійській площі в неділю мали оголосити владі ультиматум щодо звільнення екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку висловив керівник штабу "Нашої України" в 2004 році, екс-посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ в ефірі каналу TBi.

"Очевидно, що сьогоднішня акція без ультиматуму владі щодо звільнення лідера опозиції не могла би пройти. Чому ідеологічні лідери цієї акції не порушили це питання?" - цитує Українська правда.

На його думку, «зачитавши лист лідера опозиції і не поставши ультиматум перед владою про її звільнення, вони поступили трошки невірно або й зовсім невірно».

«Більше того, якщо не ставити питання про ультиматум перед владою про звільнення Юлії ТИМОШЕНКО, тоді дуже складно ставити питання про перемогу на виборах. Тому що нинішня політична парадигма України звучить так: ЯНУКОВИЧ-ТИМОШЕНКО. І тут не прочитується жодне прізвище з людей, які виступали сьогодні», - вважає політик.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив переконання, «якщо лідер опозиції перебуває у в’язниці, і для того, щоб перемогти, лідера опозиції треба звільнити з в’язниці, то це має бути не тільки метою, а й інструментом досягнення перемоги».

Він підкреслив, що не можна «підміняти ці речі риторикою з підписанням різного роду документів».