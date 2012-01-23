У Ющенка кажуть, що його критики переходять межу здорового глузду

У своїй критиці на адресу колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА його опоненти часто переходять межу здорового глузду.

Про це в коментарі УНІАН наголосила його речник Ірина ВАННИКОВА, коментуючи критику на адресу В.ЮЩЕНКА через його участь у святкових заходах до Дня Соборності за участю чинного глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА замість участі в мітингу опозиції на Софійській площі.

«Слід розуміти, що політики високого рівня не завжди мають розкіш вільно розпоряджатися собою. На них покладаються певні протокольні зобов’язання, які можуть обмежувати їхні можливості обирати собі компанію до вподоби», - підкреслила вона.

За її словами, у своїй критиці на адресу В.ЮЩЕНКА його опоненти часто переходять межу здорового глузду, плутаючи повагу до інститутів держави з повагою до конкретних особистостей. «Якщо ми хочемо жити за правилами цивілізованого світу, а не «по понятіях», то найперше, що ми маємо поважати, – це символи Держави: Герб, Державний прапор, Гімн, Інститут президентства», - наголосила речник екс-Президента.

Вона підкреслила, що В.ЮЩЕНКО був запрошений на офіційний захід з нагоди державного свята як третій Президент України. Існують загальноприйняті міжнародні норми, правила і традиції, які визначають необхідність присутності колишніх глав держав на офіційних заходах такого рівня. «Фактично, відмова ЮЩЕНКА від участі в такому протокольному заході рівнозначна його неповазі до Соборності України», - вважає його речник.

І.ВАННИКОВА зазначила, що при цьому більшість експертів однозначно позитивним назвали той факт, що минулого року вперше у новітній українській історії усі українські Президенти взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодоморів та тоталітаризму у Національному музеї Голодомору та у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

Вона нагадала, що колишні Президенти США також разом вшановують, наприклад, пам’ять жертв теракту 11 вересня 2001 року – незалежно від того, яку партію вони представляють і які непримиренні суперечності їх розділяють.

«Багато хто з політиків заявляє про необхідність суспільного консенсусу, об’єднання навколо спільних цінностей і національних символів. Але всі їхні правильні слова часто не підтверджуються практикою. І діють вони не за законами національної держави, а за законами племінного об’єднання», - наголосила речник В.ЮЩЕНКА.

Вона вважає, що багато питань щодо колишніх Президентів були б зняті в разі прийняття відповідного закону чи появи окремого розділу в законі про статус Президента України.