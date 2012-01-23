Іващенко каже, що судді мають його за шматок м'яса

Колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО обурений тим, що прокурори мають висновки лікарів про стан його здоров’я, а йому та захисникам цих документів не надали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ІВАЩЕНКО заявив сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва після оголошення рішення про відмову у задоволенні клопотання про зміну йому запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

«Прошу звернути увагу на те, що медичні документи, які свідчать про мій стан здоров’я, не отримав ні я, ні мій захист, а у прокурорів вони є в повному обсязі», - сказав В.ІВАЩЕНКО звертаючись до суду.

При цьому підсудний зауважив, що вже не вперше висновки лікарів щодо стану його здоров’я наступного дня після обстеження отримують представники прокуратури, а йому ці документи надають пізніше.

«Я що, як шматок м’яса з кістками, який не гідний того, щоб надали мені мої ж документи? Чому у прокуратури є ці документи, яких немає у мого захисту. Я прошу суд, на який покладено обов’язок забезпечити рівність прав сторін, звернути на це увагу», - зазначив В.ІВАЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

За час перебування у СІЗО стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА погіршився, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.

Сьогодні суд вкотре відмовився задовольнити клопотання адвокатів про зміну В.ІВАЩЕНКУ запобіжного заходу.