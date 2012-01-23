Іващенко каже, що судді мають його за шматок м'яса
Ні захист, ні підсудний не отримали документи
Колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО обурений тим, що прокурори мають висновки лікарів про стан його здоров’я, а йому та захисникам цих документів не надали.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ІВАЩЕНКО заявив сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва після оголошення рішення про відмову у задоволенні клопотання про зміну йому запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд.
«Прошу звернути увагу на те, що медичні документи, які свідчать про мій стан здоров’я, не отримав ні я, ні мій захист, а у прокурорів вони є в повному обсязі», - сказав В.ІВАЩЕНКО звертаючись до суду.
При цьому підсудний зауважив, що вже не вперше висновки лікарів щодо стану його здоров’я наступного дня після обстеження отримують представники прокуратури, а йому ці документи надають пізніше.
«Я що, як шматок м’яса з кістками, який не гідний того, щоб надали мені мої ж документи? Чому у прокуратури є ці документи, яких немає у мого захисту. Я прошу суд, на який покладено обов’язок забезпечити рівність прав сторін, звернути на це увагу», - зазначив В.ІВАЩЕНКО.
Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".
В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому був обраний запобіжний захід – взяття під варту.
За час перебування у СІЗО стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА погіршився, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.
Сьогодні суд вкотре відмовився задовольнити клопотання адвокатів про зміну В.ІВАЩЕНКУ запобіжного заходу.