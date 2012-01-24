Донька Тимошенко бере участь у сесії ПАРЄ
05:38, 24 січня 2012Політика
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Призначені зустрічі з європейськими політиками
Донька лідера опозиції, екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія разом із заступником голови партії "Батьківщина", колишнім віце-прем‘єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ 23-26 січня візьмуть участь у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі (Франція).
Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.
Є.ТИМОШЕНКО та Г.НЕМИРЯ проведуть низку зустрічей з європейськими політиками.
Як повідомлялося, на сесії ПАРЄ планується прийняття резолюції "Функціонування демократичних інституцій в Україні".
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