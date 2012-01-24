Донька Тимошенко бере участь у сесії ПАРЄ

Призначені зустрічі з європейськими політиками

Донька лідера опозиції, екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія разом із заступником голови партії "Батьківщина", колишнім віце-прем‘єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ 23-26 січня візьмуть участь у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі (Франція). Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО. Є.ТИМОШЕНКО та Г.НЕМИРЯ проведуть низку зустрічей з європейськими політиками. Як повідомлялося, на сесії ПАРЄ планується прийняття резолюції "Функціонування демократичних інституцій в Україні".

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