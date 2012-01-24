Донька Тимошенко бере участь у сесії ПАРЄ

05:38, 24 січня 2012
Політика
3492 0

Призначені зустрічі з європейськими політиками

Донька лідера опозиції, екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія разом із заступником голови партії "Батьківщина", колишнім віце-прем‘єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ 23-26 січня візьмуть участь у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі (Франція).

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Є.ТИМОШЕНКО та Г.НЕМИРЯ проведуть низку зустрічей з європейськими політиками.

Як повідомлялося, на сесії ПАРЄ планується прийняття резолюції "Функціонування демократичних інституцій в Україні".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter