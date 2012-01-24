Гриценко: схоже, Єжелю вже «плетуть лапті»

Міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ можуть звільнити з посади.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив лідер партії «Громадянська позиція», голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Схоже, ЄЖЕЛЮ вже «плетуть лапті», - зазначив він і додав: «Отримав інформацію, що одразу в кількох правоохоронних органах почали «уважно» вивчати матеріали перевірок Міноборони з фінансових питань і публікації у ЗМІ, де наводяться факти корупції і зловживань Міноборони: закупівлі палива, продовольства і медичного обладнання за завищеними цінами; фіктивний ремонт техніки; зловживання з надлишковим майном...».

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що раніше на такі випадки півтора року закривали очі.

«Значить, зараз з Банкової поступила команда? Давно пора, бо цей горе-міністр зруйнував армію майже повністю, і відновлювати її боєздатність доведеться мінімум п’ять років», - наголосив екс-міністр оборони.