Регіонал: захист Тимошенко намагається довести, що вона святіша за Матір Терезу

Замість вибудовування юридичної лінії захисту в справі ЄЕСУ адвокати Тимошенко намагаються довести, що вона святіша Матері Терези.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, повідомляє прес-служба партії.

"Адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко приголомшив сенсаційною заявою. Нібито його підопічна проведе у в`язниці не 7 років, як наказано судовим вироком, а значно довше - 12 років! При цьому, правда, кивнув у бік влади", - зазначив депутат.

"Замість вибудовування юридичної лінії захисту Тимошенко в справі ЄЕСУ адвокати Тимошенко намагаються довести, що вона святіша Матері Терези", - заявив парламентарій.

На його думку, цілком очевидно, що вони (адвокати Тимошенко) збиратися в суді не сперечатися з зібраними доказами, а доводити потенційним виборцям її невинність, тобто переводять захист з юридичної площини в політичну.

"Для БЮТ страшніше падіння рейтингів у виборців, ніж нові терміни для Тимошенко. Хоча сама Тимошенко для соратників все більше перетворюється на безмовну ікону, з якою можна спілкуватися через посередників-адвокатів, на прапор, за яким можна проскочити у владні крісла", - заявив Олійник.

За словами депутата, саме соратники приписують своєму вчорашньому лідеру нові тюремні терміни.

"А сама Юлія Тимошенко, схоже, стане підтвердженням невідворотності покарання для кожного, який високий пост він би не обіймав. Закон повинен бути єдиний для всіх. І статус політика, колишнього прем`єр-міністра не дає їй підстав не відповідати перед законом і не знімає кримінальної відповідальності", - додав він.

Українська правда