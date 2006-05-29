БЮТ, СПУ та “Наша Україна” дійшли згоди щодо вступу до НАТО

Вирішити питання про вступ України до НАТО зможе лише всеукраїнський референдум. Цю норму зафіксовано в проекті угоди про парламентську коаліцію, повідомив представник БЮТ Василь ОНОПЕНКО, виступаючи в ефірі телеканалу НТН у неділю ввечері.

За його словами, на сьогоднішньому черговому засіданнї робочої групи обговорювалося питання вироблення внутрішньополітичних і зовнішньополітичних основ діяльності коаліції. В результаті, БЮТ, "Наша Україна" і Соціалістична партія пішли на компроміс щодо перспектив вступу України до НАТО і внесення цієї норми до коаліційної угоди.

Відповідаючи на запитання, чи можлива інша кандидатура прем`єр- міністра, окрім Юлії ТИМОШЕНКО, В.ОНОПЕНКО наголосив: "Якщо Ю.ТИМОШЕНКО не буде прем`єром, не буде коаліції".

В.ОНОПЕНКО є членом робочої групи за узгодженням проекту коаліційної угоди в рамках трьох політичних сил - БЮТ, СПУ та "Нашої України".