"Батьківщина": Янукович замовив СБУ нову порцію фальсифікату

Влада прискорює судовий розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо корпорації «Єдині енергосистеми України», оскільки очікує виправдального рішення Європейського суду з прав людини по газовій справі.

Про це йдеться у заяві партії “Батьківщина”, текст якої передано агентству УНІАН.

У “Батьківщині” наголосили, що на персональне замовлення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА СБУ прискорює передачу до суду «чергової порції неякісного політико-кримінального фальсифікату – справи по ЄЕСУ».

«Тепер так само за його наказом розпочинається черговий судовий бліцкриг. Зрозуміло, що найближчими місяцями Європейський суд з прав людини виправдає Юлію ТИМОШЕНКО у газовій справі, оскільки будь-якому неупередженому суду, незалежному від ЯНУКОВИЧА, очевидно, що Юлія ТИМОШЕНКО невинувата і ув’язнена безпідставно і незаконно», - зазначається у заяві.

У партії наголошують, що виправдальне рішення Європейського суду означатиме, що Ю.ТИМОШЕНКО має бути негайно звільнена.

«Саме тому режиму терміново потрібен прискорений та неправедний суд по справі ЄЕСУ, щоб залишити ТИМОШЕНКО за ґратами», - наголошується в заяві.

У “Батьківщині” переконані, що справа ЄЕСУ є таким же «політично вмотивованим фальсифікатом», як всі попередні, і наступні.