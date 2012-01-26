Данія запросила Євгенію Тимошенко

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ та донька екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія відвідають цього тижня Копенгаген.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили вчора журналістам у Страсбурзі після зустрічі з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом МІНЬОНОМ.

“Ми їдемо у Копенгаген, де будемо зустрічатися з Комітетом закордонних справ Європарламенту”, - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

“Данія, як ви знаєте, головує у ЄС, і це було запрошення данської сторони, що ми вважаємо знаком уваги країни, яка традиційно не належала і не належить до тих, які пильно стежать за ситуацією в Україні, але зараз статус головуючої у ЄС зобов’язує”, - зазначив Г.НЕМИРЯ.