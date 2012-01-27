Політолог: Луценка й Тимошенко не звільнять навіть після рішення євросуду

Директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що ні Юлію ТИМОШЕНКО, ні Юрій ЛУЦЕНКО не будуть автоматично звільнені, в разі позитивного рішення Європейського суду за їх справами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт заявив під час прес-конференції.

За його словами, нині є велика ймовірність того, що рішення Європейського суду з прав людини буде на користь Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.

Однак “автоматичного звільнення не буде, і я в цьому впевнений на 100%”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він зауважив, що для України буде викликом питання, яким чином реагувати на рішення Європейського суду з прав людини: “Можуть бути різні сценарії - формальний перегляд справи. Я не виключаю, що можуть бути відкриті нові справи та її заздалегідь можуть засудити в іншій справі”, - сказав він.

Щодо «справи Ю.ЛУЦЕНКА», зауважив В.ФЕСЕНКО, то й тут можуть бути різні хитрі повороти і навіть нові справи.