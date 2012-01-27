Політолог: Луценка й Тимошенко не звільнять навіть після рішення євросуду
Чи мало способів вивернутись
Директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що ні Юлію ТИМОШЕНКО, ні Юрій ЛУЦЕНКО не будуть автоматично звільнені, в разі позитивного рішення Європейського суду за їх справами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт заявив під час прес-конференції.
За його словами, нині є велика ймовірність того, що рішення Європейського суду з прав людини буде на користь Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.
Однак “автоматичного звільнення не буде, і я в цьому впевнений на 100%”, - сказав В.ФЕСЕНКО.
Він зауважив, що для України буде викликом питання, яким чином реагувати на рішення Європейського суду з прав людини: “Можуть бути різні сценарії - формальний перегляд справи. Я не виключаю, що можуть бути відкриті нові справи та її заздалегідь можуть засудити в іншій справі”, - сказав він.
Щодо «справи Ю.ЛУЦЕНКА», зауважив В.ФЕСЕНКО, то й тут можуть бути різні хитрі повороти і навіть нові справи.