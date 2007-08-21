Ющенко здійснить робочу поїздку до Рівненської та Житомирської областей

11:39, 21 серпня 2007
Політика
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Президент України Віктор Ющенко здійснить робочу поїздку до Рівненської та Житомирської областей.  Президент поспілкується з військовослужбовцями 30-ї окремої механізованої бригади та членами їх родин (м. Новоград-Волинський, Житомирська область) та зустрінеться з мешканцями міста Корець (Рівненська область). Заплановано також коротке спілкування Глави держави з представниками ЗМІ.

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