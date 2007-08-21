Президент України Віктор Ющенко здійснить робочу поїздку до Рівненської та Житомирської областей. Президент поспілкується з військовослужбовцями 30-ї окремої механізованої бригади та членами їх родин (м. Новоград-Волинський, Житомирська область) та зустрінеться з мешканцями міста Корець (Рівненська область). Заплановано також коротке спілкування Глави держави з представниками ЗМІ.