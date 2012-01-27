Чоловік Тимошенко розповів, за що йому мститься влада

Чоловік Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО вважає поновлення проти нього кримінальної справи помстою української влади за отримання ним політичного притулку в Чехії.

Про це йдеться у зверненні О.ТИМОШЕНКА, опублікованому в україномовному чеському Інтернет-ресурсі Ukrgazeta.cz.

О.ТИМОШЕНКО нагадав, що 6 січня 2012 року, згідно з рішенням Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, йому було надано політичний притулок. “Я отримав міжнародну охорону відповідно до статей міжнародної Конвенції про статус біженців (1951) та Закону Чеської Республіки «Про притулок». Я був змушений виїхати з України і звернутися про міжнародний захист через тиск і переслідування мене і членів моєї сім`ї”, – нагадує О.ТИМОШЕНКО.

Однак, за його словами, незважаючи на те, що офіційна влада України говорить про відсутність його переслідування в Українi, він отримав притулок у Чехії за кілька днів до того, як Шевченківський суд Києва визнав законним порушення кримінальної справи проти нього. “Суддя Шевченківського суду А.ЧЕРНЮК став на бік Служби безпеки в справі проти сім`ї Юлії ТИМОШЕНКО. 10 січня 2012 року відбулося судове засідання, на якому суддя визнав законним порушення 12 жовтня 2011 року кримінальної справи проти мене. Головним доказом провини став лист міністра оборони Росії до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА”, – зазначив О.ТИМОШЕНКО.

При цьому він звертає увагу на офіційну заяву МЗС України з приводу надання політичного притулку в Чехії, де йшлося про те, що він не перебуває під слідством, нічого не винен Українській державі, і те, що приїзд до Чехії є його особистою справою. “З`явилася дана заява також 10 січня 2012 року, якраз в той день, коли продажний Шевченківський суд столиці визнав законним порушення кримінальної справи проти мене. Виникає питання - так якій же заяві можна довіряти і яку інформацію вважати достовірною? Можна зробити невтішний для української влади висновок: влада як завжди бреше…”, – заявив О.ТИМОШЕНКО.

“Вважаю поновлення кримінальної справи проти мене провокацією і фактом триваючого терору по відношенню до сім`ї ТИМОШЕНКО. А якщо говорити простіше, то це неприкрита помста у відповідь на отримання мною 6 січня політпритулку в Чехії”, – йдеться у зверненні.

“Президент ЯНУКОВИЧ, відправивши Юлію ТИМОШЕНКО в колонію і скасувавши День Свободи, сьогодні оголосив війну всім вільним і патріотичним громадянам нашої країни. Постараємося ж усі разом зробити із зони первісних інстинктів країну, в якій ми всі змогли б вільно жити, з великим бажанням працювати, не боятися за майбутнє своїх дітей і з гордістю говорити, що ми живемо в Україні. Звернемося до всього світу із закликом оголосити бойкот злочинному режиму ЯНУКОВИЧА і ввести санкції проти представників влади України”, – закликав О.ТИМОШЕНКО.