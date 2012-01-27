Азаров розказав, як навчив мера Сум рахуватися з прем'єром

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що органи місцевого самоврядування в деяких регіонах займаються зайвим самоуправством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 27 січня, під час зустрічі з профспілками, в ході обговорення питання про підвищення комунальних тарифів.

«Місцеве самоврядування у нас останніми роками вважає, що ніхто не повинен втручатися в їхні справи. Ось вони такі самі – з вусами», - сказав М.АЗАРОВ.

Як приклад представників таких органів самоврядування М.АЗАРОВ навів мера Сум Геннадія МІНАЄВА.

«Є такий собі пан МІНАЄВ – мер Сум. Так він публічно навіть виступив – говорить – та що там АЗАРОВ... А ось ми ухвалили рішення, і нам АЗАРОВ не указ. Але він (Г.МІНАЄВ) скасував уже своє рішення. Знайшлося достатньо аргументів, щоб його переконати в тому, що прем`єр-міністр є прем`єр-міністр», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що уряд вживатиме всіх необхідних заходів для непідвищення будь-яких тарифів без вагомих підстав.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні в Києві під час зустрічі з профспілками М.АЗАРОВ висловив надію, що влада Харкова сьогодні перегляне своє нещодавнє рішення про підвищення комунальних тарифів.

Він нагадав, що уряд доручив місцевій владі в 2012 році безпідставно не підвищувати будь-які тарифи.

Довідка УНІАН. 20 грудня 2011 року виконавчий комітет Харківської міської ради затвердив нові тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій комунальної форми власності. Нові тарифи квартплати набули чинності з 1 січня 2012 року. Тариф розраховуватиметься для кожного будинку окремо. Мінімальний тариф становить 0,79 грн. за 1 кв. м, максимальний, - 2,995 грн.