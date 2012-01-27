Янукович у Давосі пояснив, що для справи Тимошенко просто прийшов час

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що статті Кримінального кодексу, за якими була засуджена екс-прем`єр міністр Юлія ТИМОШЕНКО, будуть змінені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час ланч-конференції в Давосі, організованої Фондом Віктора Пінчука.

"Що стосується питання, за яким вона (Ю.ТИМОШЕНКО) вже засуджена, це питання, звичайно, суперечливе. Я тут згоден з вами, пан президент (екс-президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Прийде той час, коли такі злочини розглядатимуться в політичній площині", - зазначив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, поки що українське законодавство до цього не готове, і зараз йдеться про виконання нині існуючого законодавства, і "звинувачувати Україну в чомусь було б неправильно".

Президент нагадав, що Україна йде шляхом реформ, зокрема судової, правової.

Кажучи про зміну Кримінально-процесуального кодексу, він зазначив, що все залежатиме від Верховної Ради, на розгляді якої знаходиться проект цього документа.

"На це питання мають дати відповідь депутати в парламенті. Я ініціював питання декриміналізації, ви знаєте, і вніс такий закон, і запропонував цей процес перенести до парламенту", - сказав В.ЯНУКОВІЧ.

Стосуючись інших кримінальних справ стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що раніше ці справи розглядалися судами різних інстанцій, а також американськими, російськими судами.

"Українська частка цих злочинів, які здійснювалися різними людьми, пов`язаними так чи інакше з Юлією ТИМОШЕНКО, вони не розглядалися українськими судами", - додав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, зараз прийшов час для їх розгляду.

"І вони будуть передані до судів найближчим часом", - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 листопада 2011 р. не підтримала поправку до президентського законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності)» про виключення з Кримінального кодексу статті 365 (перевищення влади або службових повноважень), за якою колишній прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО засуджена до семи років позбавлення волі. За цю поправку проголосувало тільки 147 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладання газових контрактів із Росією в 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО була етапована з Київського СІЗО в Качанівську жіночу колонію №54 в Харкові.