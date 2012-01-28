Яценюк пропонує підпорядкувати антикорупційний орган ВР

Народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк зареєстрував у парламенті проект Закону № 9746 «Про Національне антикорупційне бюро», яким пропонується підпорядкувати це бюро Верховній Раді.

Про це повідомляє тижневик "Дзеркало тижня. Україна".

Як зазначає видання, законопроектом передбачено, що «для забезпечення незалежності єдиного антикорупційного органу та ефективності його діяльності необхідно безпосередньо підпорядкувати такий орган Верховній Раді України, яка є колегіальним органом державної влади, повноваження якого реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України, які представляють різні політичні напрями (погляди), на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій».

Законопроект було зареєстровано у парламенті 24 січня.