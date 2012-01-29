Тимошенко: сьогодні не тільки роковини, сьогодні ще й свято

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає День пам’яті Героїв Крут святом патріотизму та відданості Україні.

«В ці холодні січневі дні Україна відзначає річницю трагедії під Крутами. Це День пам’яті молодих і мужніх хлопчаків, а фактично – дітей, які, не вагаючись, віддали життя за незалежну Українську державу 94 роки тому», - йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди цієї дати, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«У них не було життєвого досвіду і потрібної військової виправки, але вони мали важливіше – гарячі серця, гідність, честь та любов до своєї рідної Батьківщини», - зазначила лідер партії.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зазвичай, відзначення цих подій називають роковинами - це і справді була велика трагедія. «Але я хочу сказати, що сьогодні не тільки роковини, сьогодні ще й свято… Свято величі людського духу, свято патріотизму та відданості Україні», - наголосила вона.

Це свято, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, «на честь та славу тих, хто не залишився в теплих домівках, а вийшов один на один з ворогом, виборюючи Україні право на щасливе майбутнє. Вони мали мужність сказати, - «Моя хата не з краю». Вони загинули, але передали нам право пишатися їх вчинком, право бути готовим стати на захист своєї Батьківщини. А це найсвятіше і найвеличніше право, що може бути дароване людині».

«І сьогодні саме той день, коли без усяких метафор та мітинговості ми маємо сказати: Слава Україні! Героям – слава!», - наголосила лідер «Батьківщини».