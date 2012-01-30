Наша Україна закликає опозицію підтримати ідею Кличка

Опозиція має визначитися зі ставленням до Конституційної асамблеї, заявив член політичної ради «Нашої України» Данило ЛУБКІВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Дуже б хотілося, щоб опозиція нарешті припинила ритуали, а звернула увагу на найсуттєвіші проблеми країни. У цьому сенсі треба підтримати ініціативу партії УДАР про спільне для опозиції бачення конституційного процесу та участі у роботі Конституційної асамблеї, створеної владою», - наголосив він.

На переконання Д.ЛУБКІВСЬКОГО, Конституція потребує, насамперед, чесного виконання і водночас потребує змін. Так, за його словами, йдеться і про механізми, які б стали перешкодою для авторитаризму, і про цілком нові механізми місцевого самоврядування та інші фундаментальні для України проблеми.

«Але громадськість має всі справедливі підстави вважати, що новостворена Конституційна асамблея стане інструментом влади. Формальне залучення представників громадськості та опозиції надасть цьому процесу лише видимість відкритості і демократичності», - підкреслив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він наголосив, що Конституційна асамблея мала б діяти як тимчасовий представницький орган, спеціально створений для розробки і прийняття Основного Закону.

Д.ЛУБКІВСЬКИЙ нагадав, що саме так у різні роки діяли схожі структури у США, Франції, Польщі, Латвії, Литві, Чехії, Грузії, Індії, Естонії, Італії, Португалії, Болгарії, Румунії, Південно-Африканській Республіці.

Як зауважив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ, так, до речі, робилось і в Українській Народній Республіці.

«Але проблема полягає не лише в цьому. Опозиція має представити загальне політичне бачення альтернативи, яку б вона пропонувала людям. Замало говорити про конституційні хиби й узурпацію влади, треба нарешті сказати суспільству про конституційні орієнтири, до яких ми б хотіли вести Україну», – наголосив він.

На думку Д.ЛУБКІВСЬКОГО, опозиція має провести обговорення цих питань, реагуючи і на створення Конституційної асамблеї, і на суть процесу.

«За допомогою фахівців-конституціоналістів, за допомогою іноземного досвіду нам треба формувати серед людей розуміння, якою має бути ефективна і справедлива конституційна модель. І дуже важливо, щоб ця робота не стала черговим популістським прожектом - від «ідеальної країни» до «народної Конституції», а натомість розумною, фаховою альтернативою для всієї країни», - заявив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.