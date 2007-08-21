Герман впевнена, що Янукович надовго залишиться у пам`яті людей

Шанси на перемогу на дострокових виборах до Верховної Ради будуть мати політики-прагматики, а не ті, хто апелює винятково до почуттів виборців.

Таку думку висловила член Партії регіонів Ганна Герман, повідомляє прес-служба партії.

"Зараз варто дуже обережно ставитися до політиків, що усе намагаються звалити на інших. Прийшов час говорити про те, що ти можеш зробити, і відповідати за свої обіцянки", - заявила кандидат у депутати.

На її думку, "у ціні у виборців на цих виборах буде, насамперед, доброзичливість, якої так не вистачає нинішнім політикам".

"У ціні будуть не емоції і не зовнішня привабливість, не те, як говорять і як посміхаються кандидати. А те, що вони реально здатні зробити", - додала вона.

"Безумовно, харизма політичного лідера буде грати величезне значення. Я спостерігала багатьох політиків, яких створювали технологічно, під вибори або під які-небудь політичні проекти", - відзначила Герман.

"У них вкладали гроші, але проходили вибори і про таких "пластмасових лідерів" забували", - додала вона.

На думку Герман, "харизматичний політик – це політик, що сам себе зробив, що природний, за плечима якого певні переживання і навіть драма. Такий політик надовго залишається й у пам`яті, і в серцях людей. Таких політиків мало. На сьогоднішній день серед таких політиків я б, насамперед, назвала Віктора Януковича", - додала вона.

Українська правда