Янукович натякнув, що ефект лікування по-новому люди відчують не одразу

Одним з найголовніших завдань реформування національної системи охорони здоров`я є вдосконалення первинної ланки надання медичної допомоги, яке продовжиться в 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ сказав представникам ЗМІ після розширеного засідання Наглядової ради Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства» у Кіровограді.

«Ми будемо далі - у 2012 році - йти на первинний рівень… Ефективне лікування – це лікування на ранній стадії», - сказав Президент, додавши, що передав Кіровоградській області медичне обладнання, в тому числі для сільських лікарень.

«На Кіровоградщині буде приділятися багато уваги реформуванню системи охорони здоров’я. Люди не відчують цього дуже швидко, але з року в рік ми покращуватимемо цей напрямок», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.