На Тернопільщині кажуть, що Наливайченка покликали самі

Організаційний комітет народного віча «Захистимо Україну!», яке відбулося 29 січня в Бережанах, вважає всі звинувачення, висловлені в заяві Тернопільської організації «За Україну!» на адресу екс-глави СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, безпідставними.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві оргкомітету у відповідь на заяву Тернопільської обласної організації «За Україну!».

Учасники віча відзначили, що вони, як і всі громадяни України, скористалися правом на висловлення своєї політичної позиції.

В заяві наголошується, що народне віче мало громадський, а не партійний характер. «Ініціаторами віча був не В.НАЛИВАЙЧЕНКО, а представники місцевого громадсько-політичного активу Бережанщини. Резолюція віча не порушує жодного пункту угоди об’єднаної опозиції. У резолюції мешканці Тернопільщини звернулися до лідерів КОД з пропозицією підтримати Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА як єдиного узгодженого кандидата від опозиції по округу на Тернопільщині. Учасники віча визнають вагу КОД як важливого координаційного центру опозиції», - наголошується в заяві.

«Заява про те, що НАЛИВАЙЧЕНКО, не узгодивши з КОД, назвав себе кандидатом по одному з округів, не відповідає дійсності», - наголошують організатори віча.

Вони нагадують, що у своєму виступі В.НАЛИВАЙЧЕНКО подякував за довіру, яку висловили йому учасники віча. Він заявив, що попри свою готовність представляти інтереси виборців округу в парламенті, усвідомлює важливість єдності опозиції. Саме тому В.НАЛИВАЙЧЕНКО запропонував пройти шлях переговорів в опозиційному середовищі, а можливо, й праймеріз, для визначення єдиного опозиційного кандидата по округу.

«Позиція НАЛИВАЙЧЕНКА не суперечить ні букві, ні духу угоди про об’єднання опозиції», - наголошується в заяві.

«Угода об’єднаної опозиції містить пункт щодо відмови від взаємопоборення опозиційних сил. Звертаємо на це увагу наших колег з Тернопільської обласної організації партії «За Україну!», адже такі непродумані, емоційні заяви грають на руку злочинному режиму», - наголошують учасники віча.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Тернопільська обласна організація партії «За Україну!» поширила заяву, в якій розкритикувала дії представника партії «Наша Україна» В.НАЛИВАЙЧЕНКА, який без узгодження з членами Всеукраїнського Комітету опору диктатурі (КОД) вирішив балотуватися в одному із мажоритарних округів Тернопільщини.

29 січня учасники віче у Бережанах - представники КУН, УНП, «Нашої Україна», ВО «Тризуб», «Оновлення країни», МНК, Української партії - прийняли резолюцію, в якій запропонували Комітету опору диктатурі висунути В.НАЛИВАЙЧЕНКА єдиним кандидатом в народні депутати від опозиції по округу, який включає Бучацький, Бережанський, Козівський, Монастириський, Підгаєцький, Зборівський райони Тернопільської області.

У свою чергу В.НАЛИВАЙЧЕНКО під час виступу на віче заявив про свою готовність представляти інтереси виборців цього округу в парламенті. Також він заявив про готовність до переговорів з іншими ймовірними опозиціонерами від цього округу, які планують йти до парламенту. «Я переконаний - опозиція має бути єдиною. Я відкритий до перемовин з усіма опозиційними політиками, які мають намір балотуватися по цьому ж округу. Впевнений – ми знайдемо спільну мову. Якщо буде необхідно, проведемо праймеріз, які визначать єдиного кандидата від опозиції», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.