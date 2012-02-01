Інтерпол просять не шукати Авакова

Дві опозиційні фракції в Українському парламенті - «БЮТ-«Батьківщина» і «Наша Україна-Народна Самооборона» звернулися до Інтерполу з проханням “відмовити правоохоронним органам України в організації розшуку та затримання Авакова Арсена Борисовича, 1964 р.н., як особи, щодо якої здійснюється політичне переслідування”.

У розміщеному на сайті “Батьківщини” листі до Генерального Секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол» зокрема стверджується, що “політична вмотивованість кримінального переслідування українською владою Арсена Авакова та інших колишніх високопосадовців — представників опозиції є загальновизнаним у світі фактом”, а в авторів листа є цілковита упевненість у повній відсутності складу і події вчинення злочину: “для нас є цілком очевидним, що розпочате українською владою кримінальне переслідування Арсена Авакова є не боротьбою зі злочинністю, а намаганням за допомогою правоохоронної системи усунути від суспільної та політичної діяльності відомого опозиційного політика”.

Також дві опозиційні фракції ВР посилаються на те, що “Арсена Авакова, як і Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та багатьох інших опозиційних лідерів, обвинувачено за сумнозвісною статтею 365 Кримінального Кодексу України — перевищення влади та службових повноважень. Ця неконкретна стаття КК України була успадкована із законодавства колишнього СРСР. Вона дає можливість оцінювати суто політичні рішення через призму кримінального процесу і використовується нинішньою українською владою для здійснення репресій проти політичних опонентів шляхом вибіркового кримінального переслідування”.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2012 року Арсена Авакова — керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього главу Харківської обласної державної адміністрації (2005-2010 рр.) оголосили в міжнародний розшук.