Як Ющенко з Шуфричем лісову пожежу гасили (фоторепортаж)

Вчора Президент України Віктор Ющенко вже після вильоту з Херсонської області до Києва, дав наказ розвернути літак, побачивши лісову пожежу на великій площі. Причиною президентського роздратування стало те, що буквально перед відльотом міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич відрапортував Президентові про локалізацію вогнищ займання і успішне приборкання вогняної стихії в області.

Ющенко особисто взявся гасити пожежу... пліч-о-пліч із Шуфричем.

Фото Михайла Марківа / УНІАН