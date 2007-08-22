МЗС розслідує заяву Кабміну щодо саботажу візиту Януковича до Росії

У Міністерстві закордонних справ України розпочато службове розслідування у зв’язку з інформацією Кабінету Міністрів про блокування Посольством України в РФ підготовки і проведення візиту прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Про результати розслідування МЗС обіцяє повідомити додатково.

Як повідомляв УНІАН, керівник протоколу прем’єр-міністра України Юрій ЛАДНИЙ заявив, що співробітники Посольства України в Р фактично перешкоджали підготовці та проведенню робочого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви 21 серпня.

“У нас є всі підстави вважати, що такі дії Посольства пояснюються не стільки недбалістю при виконанні службових обов’язків, як свідомим бажанням зробити все, щоб зірвати підготовку важливого міжнародного заходу глави виконавчої влади України”, - заявив Ю.ЛАДНИЙ.

Більше того, додав він, “ми не виключаємо, що відповідні інструкції щодо перешкоджання візиту Посольство отримало з Києва”.

Зокрема, за словами Ю.ЛАДНОГО, “наше дипломатичне представництво не направило Міністерству закордонних справ Росії остаточну програму, що ледь не призвело до серйозних зривів виконання програми візиту”. Також, стверджує він, “Посольство не забезпечило доступ своїх співробітників, які безпосередньо відповідали за різні важливі аспекти візиту, до місця проведення зустрічей та інших заходів за участю глави Уряду України”.