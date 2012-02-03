Янукович каже, що газові переговори застигли через мороз

Переговори між Україною та Росією по газу не припинялися, але йдуть повільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав під час прес-конференції у Мюнхені.

За словами глави держави, фактично кожного тижня між українською і російською сторонами відбуваються зустрічі, але зараз у зв’язку з різким похолоданням ці контакти трохи зменшилися, оскільки сторони більше приділяють увагу власним проблемам, які виникають усередині країн у зв’язку з морозами.

Тому, як повідомив В.ЯНУКОВИЧ, цього і минулого тижня не було активних переговорів, були лише телефонні розмови.

«Тобто, ми рухаємося вперед. Але, я сказав би так, повільно поки що», - додав В.ЯНУКОВИЧ.