Янукович думає, українське питання відклали, бо Європа зайнята кризою

Україна прагне активнішого діалогу з Європейським Союзом щодо угоди про Асоціацію.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Мюнхені.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що сьогодні Європейський Союз більше зосереджений на внутрішніх проблемах, ніж на питаннях свого розширення.

«Я так розумію, що сьогодні Європа більше зайнята проблемами економічної кризи і українське питання, воно трохи відкладено», - сказав Президент. Він зауважив, що позиція України щодо інтеграції в Європу залишається незмінною. «Ми хочемо активніше продовжувати діалог, ніж це відбувається останнім часом, але це залежить від Європейської комісії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію, що включає зону вільної торгівлі, в 2007 році. 19 жовтня 2011 року представники України і ЄС завершили переговори щодо створення зони вільної торгівлі. 19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. Проте парафування угоди не відбулося.