Миколаївська облрада надала російській мові статус регіональної
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На ІІ сесії Миколаївської обласної ради V скликання було ухвалено рішення про надання російській мові статусу регіональної на території області.
Про це повідомляє ЛІГА із посиланням на прес-службу Миколаївської облдержадміністрації.
Також депутати затвердили регламент роботи облради, положення про президію й постійні комісії облради, положення про помічника-консультанта депутата облради, положення про виконавчий апарат облради. Крім того, було затверджено склад президії й постійних комісій, обрано заступників голови облради.
Як повідомляв УНІАН, раніше рішення про надання російській мові статусу регіональної ухвалили Харківська, Севастопольська, Донецька, Дніпропетровська міськради, Донецька й Луганська облради.
Ряд обласних і міських прокурорів вже оскаржили рішення про надання російській мові статусу регіональної.