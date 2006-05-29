Миколаївська облрада надала російській мові статус регіональної

На ІІ сесії Миколаївської обласної ради V скликання було ухвалено рішення про надання російській мові статусу регіональної на території області.

Про це повідомляє ЛІГА із посиланням на прес-службу Миколаївської облдержадміністрації.

Також депутати затвердили регламент роботи облради, положення про президію й постійні комісії облради, положення про помічника-консультанта депутата облради, положення про виконавчий апарат облради. Крім того, було затверджено склад президії й постійних комісій, обрано заступників голови облради.

Як повідомляв УНІАН, раніше рішення про надання російській мові статусу регіональної ухвалили Харківська, Севастопольська, Донецька, Дніпропетровська міськради, Донецька й Луганська облради.

Ряд обласних і міських прокурорів вже оскаржили рішення про надання російській мові статусу регіональної.