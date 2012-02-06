Азаров: Україна готова допомогти Росії з газом

Україна без шкоди для себе може допомогти «Газпрому» в забезпеченні Європи необхідним обсягом газу шляхом використання для власних потреб газу із підземних газосховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він повідомив, що Україна відразу ж після виникнення проблем із забезпеченням газом Європи запропонувала «Газпрому» свою допомогу.

«Коли Росія скоротила подачу газу на Європу й офіційні представники «Газпрому» це визнали, ми їм запропонували – будь ласка, звертайтеся до нас – складемо договір. Допоможемо. Якщо ви вважаєте це необхідним», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що відбір газу з ПСГ для внутрішнього споживання не може негативно позначитися на забезпеченні України газом у перспективі.

«Це ніяк не може негативно позначитися, тому що для цього ми влітку й закачували газ у газосховища, щоб взимку з них відбирати», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, раніше ряд європейських країн заявили, що недоотримують обумовлені контрактами обсяги російського газу.

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ у четвер, 2 лютого, сказав, що у зв`язку із суворою зимою компанія, навпаки, максимально наростила поставки до Європи - їх добовий обсяг відповідає 180 мільярдам кубометрів газу. О.МЕДВЕДЄВ висловив подив із приводу повідомлень про нібито значні скороченнях поставок російського газу до Європи. Проте прес-секретар Єврокомісії Марлене ХОЛЬЦНЕР у п`ятницю, 3 лютого, заявила, що Росія скоротила поставки газу в дев`ять європейських країн.

4 лютого заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій КРУГЛОВ заявив, що Росія на декілька днів знизила поставки газу до Західної Європи, в обсязі до 10%, але потім обсяги газу, що поставляється, повернулися до показників, передбачених контрактом.

Він також зазначив, що "Газпром" не зможе поставити європейським споживачам додаткові обсяги газу, які вони просили.