Опозиція кличе на килим Лавриновича

Фракція «БЮТ-Батьківщина» пропонує у п’ятницю, 10 лютого, під час Години запитань до уряду заслухати у Верховній Раді інформацію міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА щодо виконання низки пунктів резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради повідомив голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Для того, щоб почути інформацію і поставити запитання, які стосуються імплементації національного законодавства України в окремих положеннях резолюції ПАРЄ, ми би пропонували заслухати міністра юстиції пана ЛАВРИНОВИЧА», - сказав він.

Відповідна пропозиція була підтримана і фракцією НУ-НС, про що заявив її голова Микола МАРТИНЕНКО.