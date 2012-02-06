Владі нагадують, що Азаров і Бойко ведуть переговори теж без директив

Адміністрація Президента України цього тижня передасть до Верховної Ради повний текст угоди щодо створення зони вільної торгівлі у рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, коментуючи заяву голови Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, що в цьому питанні влада обмежується лише відписками.

«Все, що стосується угоди по створенню зони вільної торгівлі з СНД, то він (текст – УНІАН) Кабінетом міністрів вже відпрацьований і переданий до Адміністрації Президента. Адміністрація Президента на цьому тижні передасть до ВР повний текст угоди, яка була підписана з усіма відповідними документами та розрахунками», - сказав А.КЛЮЄВ.

Перед цим народний депутат А.ГРИЦЕНКО зауважив, що відповідь, яка була надана йому від уряду щодо ЗВТ у рамках СНД, свідчить про те, що Адміністрація Президента не надавала прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ директиви на підписання відповідної угоди. «Тобто прем’єр провів переговори в Петербурзі і не знає, чого від нього вимагала держава», - сказав він.

Крім того, додав А.ГРИЦЕНКО, газові переговори проводяться міністром енергетики Юрієм БОЙКОМ також без директив. При цьому народний депутат нагадав, що свого часу директиви стали предметом розгляду в Печерському суді і попередній прем’єр-міністр через їх відсутність отримав 7 років тюрми.

Коментуючи це голова, ВР Володимир ЛИТВИН пообіцяв, що повторно звернеться до Кабінету міністрів, аби були надані всі документи, які стосуються підписання угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова та Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього протягом 2012 року.

5 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що ближчим часом передасть до Верховної Ради на ратифікацію Угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНД.