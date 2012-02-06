Росія грає з Європою у «газову» мовчанку

Росія поки не повідомила Єврокомісію про причини зменшення постачання газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.

“Ми звернулися до російського посольства з проханням пояснити, що сталося, чому це сталося, однак не отримали відповіді”, - сказала вона.

М.ХОЛЗНЕР також зауважила, що Єврокомісія інформує про ситуацію учасників Газової координаційної групи, яка складається з чиновників та експертів країн-членів Європейського Союзу у сфері постачання газу.

При цьому, за словами М.ХОЛЗНЕР, ситуація із забезпеченням країн-членів Євросоюзу газом залишається під контролем.