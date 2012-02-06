Росія грає з Європою у «газову» мовчанку
13:44, 06 лютого 2012Політика
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Чому газу стало менше?
Росія поки не повідомила Єврокомісію про причини зменшення постачання газу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.
“Ми звернулися до російського посольства з проханням пояснити, що сталося, чому це сталося, однак не отримали відповіді”, - сказала вона.
М.ХОЛЗНЕР також зауважила, що Єврокомісія інформує про ситуацію учасників Газової координаційної групи, яка складається з чиновників та експертів країн-членів Європейського Союзу у сфері постачання газу.
При цьому, за словами М.ХОЛЗНЕР, ситуація із забезпеченням країн-членів Євросоюзу газом залишається під контролем.
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