Селянська партія розраховує повернутися до ВР

Селянська партія України на майбутніх парламентських виборах висуне своїх кандидатів по всіх мажоритарних округах. Таке рішення 4 лютого ухвалив пленум СелПУ, присвячений її 20-річному ювілею і виробленню стратегії на майбутній рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СелПУ, виступаючи на пленумі, голова партії Сергій ДОВГАНЬ заявив: «Наша партія свого часу двічі була у парламенті, і ми обов`язково туди повернемося».

При цьому лідер СелПУ наголосив, що «головною причиною занепаду Української держави є нерозуміння «елітою» власного призначення. У зв`язку з цим ми пропонуємо законодавчо заборонити великому бізнесу працювати в органах державної влади».

Перший заступник голови партії Володимир ЩЕПАНЯК переконаний, що «саме через відродження села з його традиціями, мораллю, щирістю, працьовитістю, дбайливим ставленням до землі-годувальниці ми зробимо Україну однією з найзаможніших країн у світі». За його словами, Селянська партія докладе всіх сил, щоб «якнайшвидше утілити в життя дуже потрібні селу і затверджені Президентом України програми «Відкритий світ» і «Сільський лікар».

За інформацією прес-служби, Селянська партія визначила як стратегічне завдання упровадження і супровід у сільгоспвиробництві розробок українських науковців-аграріїв. Було вирішено перешкоджати продажу і виснаженню національного багатства українських чорноземів.

На пленумі також було ухвалено рішення про розширення взаємодії з українським козацтвом.

*** Селянську партію України було створено 3 березня 1992 року.

На з`їзді партії 8 жовтня 2011 року головою партії був обраний один із її засновників Сергій ДОВГАНЬ замість Зеновія ХОЛОДНЮКА.