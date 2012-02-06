Зараз у суді допитуватимуть Луценка

Судова колегія Печерського районного суду Києва закінчила допит колишнього водія екс-міністра внутрішніх справ Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, після 10-хвилинної перерви суд розпочне допит екс-міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомлялося, Л.ПРИСТУПЛЮК є одним з обвинувачуваних у справі екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.

Ю.ЛУЦЕНКУ та Л.ПРИСТУПЛЮКУ було висунуто звинувачення у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Сьогодні, 6 лютого, Л.ПРИСТУПЛЮК у суді заявив, що не визнає обвинувачень у скоєнні злочину.