Круглий стіл «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?»
У середу, 8 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Що потрібно вважати інтелектуальним піратством?
Чи представляє інтелектуальне піратство реальну загрозу для «індустрії розваг»?
Чи можливо перемогти інтелектуальне піратство?
Можливі наслідки відміни авторського права у світовому масштабі.
Кому і для чого потрібний захист авторських прав?
Учасники круглого столу:
Євгеній КРАСОВИЦЬКИЙ – керівник роздрібної мережі видавництва «ФОЛІО» в Києві.
Павло МИКОЛЮК – юридичний представник ADOBE SYSTEMS INC. у Україні.
Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ – президент холдингу Internet Invest Group, президент компанії «Imena.UA».
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО – керівник Департаменту захисту інтелектуальної власності «Майкрософт Україна».
Ірена КАРПА – українська письменниця і співачка.
Марина ТКАЧЕНКО - письменник, експерт Інституту Горшеніна.
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