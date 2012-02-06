Круглий стіл «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?»

16:01, 06 лютого 2012
Політика
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У середу, 8 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Що потрібно вважати інтелектуальним піратством?

Чи представляє інтелектуальне піратство реальну загрозу для «індустрії розваг»?

Чи можливо перемогти інтелектуальне піратство?

Можливі наслідки відміни авторського права у світовому масштабі.

Кому і для чого потрібний захист авторських прав?

Учасники круглого столу:

Євгеній КРАСОВИЦЬКИЙ – керівник роздрібної мережі видавництва «ФОЛІО» в Києві.

Павло МИКОЛЮК – юридичний представник ADOBE SYSTEMS INC. у Україні.

Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ – президент холдингу Internet Invest Group, президент компанії «Imena.UA».

Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО – керівник Департаменту захисту інтелектуальної власності «Майкрософт Україна».

Ірена КАРПА – українська письменниця і співачка.

Марина  ТКАЧЕНКО -  письменник, експерт Інституту Горшеніна.

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