Круглий стіл «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?»

У середу, 8 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: Що потрібно вважати інтелектуальним піратством? Чи представляє інтелектуальне піратство реальну загрозу для «індустрії розваг»? Чи можливо перемогти інтелектуальне піратство? Можливі наслідки відміни авторського права у світовому масштабі. Кому і для чого потрібний захист авторських прав? Учасники круглого столу: Євгеній КРАСОВИЦЬКИЙ – керівник роздрібної мережі видавництва «ФОЛІО» в Києві. Павло МИКОЛЮК – юридичний представник ADOBE SYSTEMS INC. у Україні. Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ – президент холдингу Internet Invest Group, президент компанії «Imena.UA». Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО – керівник Департаменту захисту інтелектуальної власності «Майкрософт Україна». Ірена КАРПА – українська письменниця і співачка. Марина ТКАЧЕНКО - письменник, експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася! Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

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