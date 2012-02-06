Луценко нагадав у суді, скільки він зекономив для бюджету

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що у своїй діяльності на посаді керівника МВС керувався виключно нормами закону, а за часів його діяльності були скорочені бюджетні витрати на утримання відомства.

Як повідомляється на сайті громадянського руху "Народна самооборона", про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав під час дачі показів на судовому процесі.

"Генпрокуратура вбачає злочин у діях ЛУЦЕНКА по економії державних коштів шляхом скасування посади радника з окладом у 10 тисяч гривень і оформленням водія як помічника відділу поточної діяльності з окладом у 2482 гривні. Довідково нагадаю, що за моєю ініціативою було скасовано половину генеральських посад в МВС. Їх залишилося 75 із 150-ти. А цю багатомільйонну економію хтось рахуватиме? Або добровільну відмову мене (як і всього уряду Юлії ТИМОШЕНКО) від половини зарплати в часи кризи хтось рахував?", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр також зазначив, що його тодішній перший заступник Михайло КЛЮЄВ під тиском слідчого дав неправдиві покази про те, що Ю.ЛУЦЕНКО нібито давав йому 31 жовтня 2008 року у своєму робочому кабінеті вказівку підготувати незаконний наказ про нарахування стажу Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

"Ніяких вказівок М.КЛЮЄВУ, про які він говорить (очевидно, під тиском погроз порушити проти нього кримінальну справу) – я не давав. Взагалі і самої відповіді Кабінету міністрів я не бачив. Відслідковування долі ПРИСТУПЛЮКА – виключно хворі фантазії Генпрокуратури. Я мав на той час інші проблеми", - підкреслив він.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що практика зарахувань цивільного стажу в міліцейську вислугу років існувала в МВС давно. "Я і мої заступники, як і попередні міністри та їх заступники, регулярно клопотали перед Кабінетом міністрів про це. В томі 23 міститься додаток 1, з якого легко дізнатися, що ЛУЦЕНКО підписав таких листів у 2005-2006 роках – 22, у 2008 році - 20, у 2009 – 24. ЦУШКО (Василь ЦУШКО — міністр внутрішніх справ у 2007 році — УНІАН) за 2007 рік встиг стільки ж, скільки я за чотири роки – 64 листи. За перші місяці 2010 року вже новий міністр МОГИЛЬОВ теж підписав 2 таких листи", - аргументував він.

"Те, що вивчення проблеми зарахування цивільного стажу до міліцейської вислуги зовсім не турбує Генпрокуратуру, яскраво видно з того, що всі вилучені листи з архіву Кабінету міністрів Генпрокуратура виділила в окреме провадження і відправила в МВС. З тих пір пройшов рік, а рішення про порушення кримінальної справи чи відмову в порушенні кримінальної справи, яке мало б наступити за 10 днів, так і не відбулося", - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Тому, за його словами, попри "розрекламовану об’єктивність закону, який обов’язковий нібито для всіх в Україні, так і не ясно, чи будуть відповідати всі міністри внутрішніх справ за листи та накази, в результаті яких сотні працівників МВС отримали більший стаж і, відповідно, більші пенсії".