На сайти української влади погрожують нацькувати всіх хакерів світу
Підстави тривожитися є?
Українські хакери оголосили про початок співпраці із міжнародною мережею Anonymous, відомою своїми атаками на сайти ФБР, Європарламенту та урядів різних країн.
ТСН повідомляє, що їй вдалося зв'язатися з одним із українських активістів руху. Він, як і тисячі інших, не називає свого імені, змінює голос, а обличчя ховає за маскою Гая Фокса. Вона стала символом Anonymous.
«Ми не захищаємо піратів, ми захищаємо Інтернет. І наша перша мета, це все ж таки запобігти розповсюдженню цензури в Інтернеті", - каже представник Anonymous.
Підстави тривожитися, на їхню думку, є. Нові закони, що їх приймають різні країни – SOPA у США, ACTA в Європі , – перетворюють світ на місце, де кожен крок буде під наглядом, а за нелегальний кліп у плеєрі чи телефоні можна потрапити до в'язниці.
ТСН зазначає, що на минулому тижні влада виявилась безпорадною перед першою серйозною Інтернет-атакою: "лягли" сайти Президента, уряду, МВС, СБУ, НБУ. Хоча гроші, виділені на інформатизацію, грандіозні – 40 мільярдів гривень.
Мережеві атаки на державні ресурси організували кілька сотень хакерів. Втім, Anonymous попереджає владу - спробуйте покарати учасників, і відповідь буде жорсткою.
«Ми офіційно підключимо групу Anonymous і наші владні ресурси будуть атакувати хакери з усього світу, а не тільки з України», - пообіцяв представник групи.